الثقافة تنعي الفنانة تقية الطويلية
نعت وزارة الثقافة والسياحة الفنانة تقية الطويلية التي وافاها الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الفني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها امس الاثنين أن الفقيدة كانت إحدى رائدات الغناء اليمني النسوي وقدمت العديد من الأغاني والأناشيد الوطنية، ومثلت نموذجا رائعا في مسيرة الفن اليمني.
وأشار البيان إلى أن الفقيدة بدأت مسيرتها الفنية في وقت مبكر وتُعد من أبرز الأصوات الرائدة في الغناء الشعبي اليمني وكان لها دور بارز في إحياء الأغاني التراثية، وبرز دورها في الأغاني التراثية، وأداء الأعمال الغنائية باللون الصنعاني، وساهمت في إثراء الساحة الفنية بالأغاني الوطنية وغيرها من الأغاني الخاصة بالحفلات النسائية.
وأشاد بالأعمال الفنية الإبداعية للفنانة تقية الطويلة التي رفدت بها الساحة الفنية اليمنية، وأثرت المكتبة الفنية بالعشرات من الأغاني والأناشيد، ولحن لها عدد من الفنانين اليمنيين، كما غنت للعديد من الشعراء ولها رصيد من الأغاني الوطنية.
وعبرت وزارة الثقافة والسياحة عن أحر التعازي وصادق المواساة للوسط الفني والثقافي وأسرة الفقيدة بهذا المصاب، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
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