القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد بعيد ميلادها الـ19 وسط أجواء من المحبة والدعم، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ووجهت رسالة شكر لمتابعيها قالت فيها: “أشعر بالحب الشديد، شكرًا لكم جميعًا على تهنئتكم وأمنياتكم الجميلة".

الفنانة ياسمينأ العبد

ياسمينا العبد تحتفل بعيد ميلادها الـ19

وتأتي هذه المناسبة بعد مشاركتها المميزة في مسلسل “لام شمسية” الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وطرح عددًا من القضايا الاجتماعية الحساسة، منها مشكلات العلاقات الزوجية والتعدي على الأطفال، وذلك في سياق توعوي إنساني يمس وجدان المشاهد.



أبطال مسلسل "لام شمسية"

المسلسل من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، وياسمينا العبد.