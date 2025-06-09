ألبوم منير الجديد يشهد أول تعاون مع منة القيعي ومصطفى حدوته

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب جمهور “الكينج” محمد منير إطلاق ألبومه الغنائي الجديد، الذي يمثل مرحلة فنية متجددة في مشواره الممتد لأكثر من أربعة عقود، الألبوم الذي تم الانتهاء من مراحله الفنية الأخيرة تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس، تم تسليمه بالفعل إلى شركة روتانا، تمهيدًا لطرح البرومو التشويقي خلال الأيام المقبلة.

ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، حيث يشهد التعاون الأول لمنير مع الشاعرة منة القيعي، والشاعر مصطفى حدوته، والكاتبة هالة زايد، إلى جانب أسماء بارزة في المشهد الغنائي مثل الراحل محمد رحيم، وعزيز الشافعي، وأحمد زعيم، وإيهاب عبد الواحد، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي عمرو عبد الفتاح وأمير محروس.

ويأتي هذا الألبوم ثمرة للشراكة التي عقدها منير مؤخرًا مع روتانا للصوتيات والمرئيات، في اتفاقية تم توقيعها بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، لتدشين مرحلة إنتاجية جديدة في مسيرة صاحب “الصوت الذهبي”.



وفي تصريح له، عبّر محمد منير عن حماسه لهذه الخطوة قائلًا: “سعيد جدًا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي. أعدكم بمفاجآت قريبة وسأكون دائمًا عند حسن ظنكم".



ومع مشاركة هذه الكوكبة من الأسماء اللامعة، يُنتظر أن يكون الألبوم واحدًا من أبرز الأحداث الفنية لهذا العام، واستمرارًا لنهج منير في التجديد دون التفريط في جوهره الفني الأصيل.