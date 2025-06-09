القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى في بورتو مارينا، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، حيث قدّم باقة من أشهر أغانيه وسط أجواء احتفالية مبهجة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة من الحفل، وعلّق قائلًا: “اتبسطت أوي امبارح في حفلة العيد في بورتو مارينا.. أجواء جميلة دايمًا وكل سنة وأنتم طيبين.. ربنا يديم علينا الانبساط".

أحمد سعد يُشعل أجواء حفلة العيد في بورتو مارينا ويُبهر الجمهور بأدائه

أحمد سعد يتألق في أحدث ظهور له بعد رجوعه من الحج

الحفل جاء ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى، ولاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بأداء أحمد سعد المميز وحضوره اللافت على المسرح، مؤكدين أنه واحد من أكثر الفنانين قدرة على إشعال الحفلات الحية.

يُذكر أن الحفل أُقيم بتنظيم من شركة أمازون إنترتينمنتس، بالتعاون مع Amer Group، بحضور نخبة من المشاهير والجمهور من مختلف الأعمار، وسط إجراءات تنظيمية مميزة ساهمت في نجاح الحدث.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان اخر اعمال احمد سعد هي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعم خلالها قرارات القيادة المصرية في رفض تهجير الشعب الفلسطينـي من أراضيه، وايضا طرح ألبومه الغنائي بعنوان "حبيبنا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحقق ملايين المشاهدات وتم طرحه في يناير الماضي، وضم الألبوم 9 أغانٍ، هي: "مفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و“تيجي نحارب”، و“بسيط”، و“أنا مشيت”، و“حبيبنا” و“عمري اللي فات”، و“سودا سودا”.