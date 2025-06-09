القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت وهي ترتدي توب جينز أنيق يليق بها وتركت شعرها القصير منسدلًا، وتفاعل معها الجمهور بطريقه جميلة آبدى فيها إعجابه بها وبجمالها.

بصورة سيلفي.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور لها

آخر أعمال ياسمين رئيس

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات ياسمين، مسلسل "منتهي الصلاحية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه ف السباق الرمضاني لعام 2025.

أبطال وصناع مسلسل "منتهي الصلاحية"

ويشارك في بطولة مسلسل "منتهى الصلاحية" بجانب محمد فراج، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، دنيا ماهر، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن.

أحداث مسلسل “منتهي الصلاحية”



وتدور أحداث المسلسل حول صالح الذي يقوم بدوره الممثل محمد فراج الذي يدمن على لعب القمار ويؤدي هذا به إلى فقدان وظيفته وانفصاله عن زوجته وتوتر علاقته بابنته، ويلجأ صالح (محمد فراج) إلى القمار الإلكتروني بحثًا عن الخلاص لكي يحاول التخلص من ديونه والهروب من مشاكله العائلية.