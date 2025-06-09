نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X” يتجاوز 81 مليون جنيه في 18 يومًا ويواصل تصدره لإيرادات عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصل فيلم “المشروع X”، بطولة النجم كريم عبد العزيز، تألقه في شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 10 ملايين و541 ألفًا و524 جنيهًا يوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالي ما جمعه خلال 18 يوم عرض فقط إلى 81 مليونًا و501 ألف و524 جنيهًا، في رقم يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على العمل.

ويُعتبر “المشروع X” من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره عبر خمس دول مختلفة هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، كما يتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ما جعله يقدم تجربة بصرية وسمعية استثنائية وغير مسبوقة في العالم العربي.



طاقِم عمَل فيلم "المشروع X”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة إلى جانب كريم عبد العزيز كل من: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

ويُتوقع أن يواصل “المشروع X” تصدره لشباك التذاكر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأصداء الإيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء.