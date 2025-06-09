إلهام شاهين: “الساحل الشمالي مليء بالطاقة الإيجابية.. جماله يسر العين ويبعث على الهدوء”

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أحمد جودة - القاهرة -

عبّرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بالأجواء الصيفية في الساحل الشمالي، مشيدةً بجماله الطبيعي وما يبعثه من راحة نفسية وهدوء.

وشاركت صورة لها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة أمام حمام السباحة، وعلّقت قائلة:

“الساحل الشمالي مليء بالطاقة الإيجابية، جمال يسر العين ويعطي هدوء نفسي، ما أحلاكي يا مصر.”

إلهام شاهين من الساحل الشمالي



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، مؤكدين على جاذبية الساحل الشمالي كواحد من أبرز المقاصد الصيفية في مصر، سواء من حيث الطبيعة الخلابة أو الأجواء الراقية.

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين من النجمات الدائمات الحضور في الفعاليات الصيفية والمهرجانات الفنية، وتحظى بتقدير جماهيري واسع نظرًا لمشوارها الفني الممتد ومواقفها الجريئة في دعم قضايا الفن والمجتمع.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.