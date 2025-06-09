الملحن محمد مصطفى بين تعاونين غنائيين مع رنا سماحة وإيناس عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الملحن محمد مصطفى نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في عملين غنائيين جديدين مع اثنتين من نجمات الساحة الغنائية.

الأغنية الأولى تجمعه مع الفنانة رنا سماحة، وتحمل عنوان "الهونولولو"، وهي من كلمات إسلام الجريني، وتوزيع مصطفى غانم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

أما التعاون الثاني، فيأتي مع المطربة إيناس عز الدين من خلال أغنية بعنوان "زينة الخلايق"، من كلمات مودي نبيل، وتوزيع هشام ماجد. ومن المقرر أن يتم تصويرها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن الملحن محمد مصطفي قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم احمد شيبة، مروة اللبنانية، وهدي، والفنانة رانيا يوسف، اية عبد الله، ريكو، ومحمد نور، شذي حسون وغيرهما.