"راحت لياليه".. كريم محسن يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان كريم محسن جمهوره لأغنية جديدة سوف يطرحها قريبًا وتحمل اسم "راحت لياليه"، وقد زاد كريم محسن حماس جمهوره للأغنية حيث نشر بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر البوستر وعلق عليه قائلًا: "راحت لياليه.. قريبًا.. جاهزين؟"



منشور كريم محسن

آخر أعمال الفنان كريم محسن



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محسن هي أغنية "أعملها إزاي" الذي طرحها منذ أسابيع قليلة وقد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

ويذكر أن أغنية "أعملها إزاي" للفنان كريم محسن من كلمات أحمد العزب وألحان كامل الجندي، وتميل الأغنية إلى الطابع الدرامي ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا.

كلمات اغنية "أعملها إزاي" لـ كريم محسن

ياللي عيشت بتوعدني بحاجات

بس غيبت وسيبتلي ذكريات

للنهاردة أنا باصص على اللي فات

ولا شايف جاي

كل يوم عيشناه يتعاد بمين

محتاج لعلاج يشفي الحنين

حسبة النسيان تاخد سنين

وأعملها إزاي

وياريت لو كنت ليك غالي

وهامّك لسة إيه حالي

تبطل بُعد دا أنا بعدك مليش

بشوفني لوحدي من غيرك

في دنيا مليانة بغيرك

لكن آيًا ما كان فيها ميلزمنيش

كل يوم والتاني بقول أكيد

الظروف شاغلاك وأخداك بعيد

أصل ظني بخاف يطلع أكيد

وتكون حبيت

كان ما بينا ميسكتش الكلام

والنهاردة مفيش بينا السلام

لو بخير أنا فعلا مش تمام

من يوم ما مشيت

تفاصيل أغنية “جميلة الدنيا” لـ كريم محسن

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان كريم محسن أحدث أغنياته وهي أغنية "جميلة الدنيا (معاك ارتاح قلبي)" وجاءت الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان كريم محسن وتوزيع محمد ياسر.

وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث أنها قد تخطت النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

كلمات أغنية "جميلة الدنيا" لـ كريم محسن

جميله الدنيا وأنا جمبك ومطمن أوي ف قربك

أخدني من الحياة حبك وحسسني بدفا وأمان

حياتي بقالها بيك معنى أخيرا ربنا جمعنا

يا حظي الحلو ف الدنيا يا رزقي ورزق قلبي كمان

معاك إرتاح قلبي حبيبي خليك جمبي

يا أغلى الناس عندي بموت انا فيك

ومش هنساك عمري هعيش وياك عمري

لقيت انا فيك حلمي وعايش ليك

سنيني الحلوه بيك جايه يا بكره الحلو ف عينيا

لقيت فيك انت حنيه وطيبه ماهش ف كل الناس





