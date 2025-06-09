بإطلالة جريئه.. جومانا مراد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة جومانا مراد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت متابعيها وجمهورها جلسة تصوير على شاطئ البحر.

جومانا مراد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها

وشاركت جومانا مراد جمهورها عبر حسابها على Instagram جلسة تصوير جديده وأطلت فيها بإطلالة صيفية، وغلب على إطلالتها اللون الوردي.

إطلالة جومانا مراد في أحدث ظهور

أطلت جومانا مراد بكروب توب وردي مع تنورة قصيرة من نفس النقشة، وربطت على شعرها وشاح صغير باللون الوردي، وأمسكت بحقيبة باللون الوردي أيضا.

آخر أعمال جومانا مراد

وكان آخر أعمال جومانا مراد هو مسلسل عتبات البهجة، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وظهرت جومانا مراد كضيفة شرف في مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، فيفي عبده، حسني شتا، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، كما شاركت في مسلسل "أم 44" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وبطولة: سمية الخشاب، وجمانة مراد، وفاطمة الصفي، وميس قمر، وهدى الخطيب، وإيمان الحسيني، وليلى عبدالله، ولولوة الملا، وممثلون كثر أخرون.