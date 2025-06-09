القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة درة في بطولة فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ويستأنف صناع العمل التصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

تفاصيل شخصية درة ضمن أحداث فيلم "الست لما"

وتجسد درة شخصية "فاطمة" فتاة فى الأربعينيات من عمرها، نشأت فى ملجأ أيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أنانى يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، وتسرد قصتها أمام الجميع لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات، حيث يسلط قضية من قضاياه وهى الاغتصاب الزوجي بأنه جريمة يغفلها المجتمع.

أبطال فيلم "الست لما"

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

شخصيات فيلم "الست لما"

وتجسد يسرا شخصية سيدة تدعى دينا الكردي، وهي إعلامية مؤثرة ومناضلة نسوية في الأربعينيات من عمرها، تتميز بشخصية صارمة وعقلانية، وتدير بطلة الفيلم مركزا حقوقيا يحمل اسم "صوت المرأة"، مؤكدة إيمانها بقدرة المرأة على إحداث التغيير، لكن وراء كل هذا تخفي البطلة صدمة نفسية عميقة تترك أثرًا واضحًا على علاقتها بالرجال، النجمة ياسمين رئيس، فتؤدي دور شابة متحررة وجريئة في منتصف العشرينيات تدعى وفاء، وهي فتاة خريجة جامعة أمريكية، أنيقة وواثقة بنفسها، تتعرض لحادث تحرش وحشي داخل سيارة "أوبر"، لتعاني من صدمة نفسية شديدة تترك أثرًا عميقًا في حياتها.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو فيلم "جدران" عام 2022، وشاركها بطولة الفيلم نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وتدور الأحداثه في اطار رعب تشويقى حول ليلى التي تضطر للانتقال إلى منزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها.

وأيضا شاركت في فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دُور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير. وتأليف زين العابدين المستوري، وأحمدالصيد، ويُشارك في بطولته عددٌ من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم: كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.