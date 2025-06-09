بإطلالة جريئه.. صبا مبارك تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة صبا مبارك قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور تبرز فيها أناقتها بألوان صيفية هادئة.

أحدث ظهور لـ صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك في الصور مرتديه توب ملون" وشنطة على الخصر مع ربطة شعر بسيطة، وسط مساحات خضراء مما جعلها مريحة للعين.

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل، وايضا شاركت في مسلسل معاوية، وهو يعد أضخم إنتاج عربي، وهو من إنتاج MBC studios، وأحمد مدحت، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم لُجين إسماعيل، أيمن زيدان، سامر المصري، ووائل شرف، غانم الزرلي، أسماء جلال، سهير بن عمارة، وائل شرف، يزن خليل، مسلسل "موعد مع الماضي" من إنتاج نتفليكس، بطولة محمود حميدة، آسر ياسين، شيرين رضا، شريف سلامة وركين سعد، ومن إخراج السدير مسعود وتأليف محمد المصري.

وايضا شاركت في مسلسل "وتر حساس" وشارك فى بطولته، إنجى المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.