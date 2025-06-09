بهذه الطريقة.. مي سليم تستمتع بـ أجواء العيد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، لحظات استمتاعها بـ أجواء العيد.

مي سليم تستمتع بـ أجواء العيد

وشاركت مي سليم فيديو ظهرت فيه علي ضهر خيل وسط أمواج البحر ووضعت على الفيديو مزيكا رومانسية تناسب الأجواء.

https://www.instagram.com/reel/DKreq0Zsgg2/?igsh=MTJqYjdnOHQ2OG9ncw==

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية أخرى، انتهت مي سليم من تصوير دورها في مسلسل «روج أسود» الذي تشارك في بطولته مع رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، فرح الزاهد، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق، يتناول 5 قصص لسيدات من بيئات مختلفة، تنشأ بينهن علاقة صداقة في محكمة الأسرة، خصوصًا أن كل واحدة منهن تعاني مشكلات في حياتها الزوجية.

كما تنتظر مي سليم عرض فيلم "أوراق التاروت" من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال مي سليم هي مسرحية "المجانين" للنجم محمد هنيدي، والتي عرضتها ضمن فعاليات موسم الرياض، كما شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل"، عبر الراديو 9090، وشاركها بطولته محمد نشأت، وإيناس عز الدين، وايضا طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية "إتعلقت بيه"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.