نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوعان فقط.. تامر حسني يجني 30 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني أحدث أعماله الغنائية وهي كليب "ملكة جمال الكون" الذي جمعه بالفنان الشاب الشامي وقد تشارك الثنائي الديو وتغني كلًا منهما بلهجته الخاصة وقد غني تامر حسني مقطع باللهجة السورية.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تصدرت الأغنية التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع فور طرحها، حيث تحتل الأغنية الآن التريند الثالث عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقد وصلت نسبة مشاهدتها نحو 30 مليون مشاهدة وذلك في أسبوعان فقط، وقد انهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل جمهور الثنائي.



فريق عمل أغنية "ملكة جمال الكون"

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملًا استثنائيًا اضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديدًا في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.



تامر حسني والشامي

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

شارك نجمالجيل تامر حسني في موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.