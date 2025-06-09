نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الأوف سيزون.. صابرين تواصل تصوير مسلسل خانة فاضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة صابرين تصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل خانة فاضية، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بموسم الأوف سيزون.

تفاصيل مسلسل خانة فاضية

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى معاناة الأم التى تُجسد شخصيتها صابرين من مخاطر الرعاية الصحية، والإهمال الطبي، حيث تناقش صابرين قضية النسب عندما تكتشف في الحلقة الأولى بعد مرور سنوات طويلة أن نجليها التوأم الغير متطابق واللذان يقوما بدورهما سليم الترك وفؤاد محسن ليسوا أخوات.

أبطال مسلسل خانة فاضية

ويشارك في مسلسل خانة فاضية، كل من صابرين، حسين فهمي، سليم الترك، مراد مكرم، صلاح عبدالله، أحمد فهيم، دنيا المصري، فؤاد محسن، إيمي الجندي، أحمد حامد، أحمد چيكا، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن إخراج شادي أبو شادي، وكتب السيناريو والحوار أحمد رجب وإسلام شتا، وإنتاج شركة عين للإنتاج الفني.

أحدث أعمال صابرين

ومن ناحية اخري، تنتظر صابرين عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى بكولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

آخر أعمال صابرين

وكان اخر اعمال صابرين هو مشاركتها في سباق رمضان الماضي 2024 بمسلسل مسار إجباري، وقدمت فيه دور إحسان وهى والدة عصام عمر، ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة تعتمد على جريمة قتل، حول الشابان أحمد داش وعصام عمر، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين منهم صابرين، بسمة، نور إيهاب، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

وايضا شاركت في مسلسل إقامة جبرية، أحدث أعمال watch it الأصلية، وشارك فى بطولته هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.