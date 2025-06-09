نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يحيي حفلًا ضخمًا في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية بالنرويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم حكيم للعودة إلى واحدة من أبرز الساحات الفنية العالمية، حيث يشارك في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية المقرّر في أكتوبر المقبل، ليُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعالياته. وتُعد هذه المشاركة هي الثانية له في هذا المهرجان الشهير، والرابعة على الأراضي النرويجية، بعدما سبق أن شارك في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وأحيا عددًا من العروض الفنية المهمة هناك.

ويُعد مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية، الذي انطلق عام 1994، من أبرز الفعاليات الفنية التي تحتفي بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم، ويستقطب سنويًا عددًا كبيرًا من الفنانين والجماهير من خلفيات ثقافية متعددة.

وقد أعلن القائمون على المهرجان رسميًا عن انضمام حكيم إلى قائمة المشاركين في دورة هذا العام، حسبما كشفت شبكة رؤية الإخبارية، مشيرين إلى أن عرضه سيتضمن مجموعة من أشهر أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مشواره الفني، من بينها: “ولا واحد ولا ميه”، “السلامو عليكو”، “آه يا قلبي”، والليلة ليلتك”.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد استمرار الحضور الدولي القوي لحكيم، الذي يُعد من أبرز نجوم الغناء الشعبي في العالم العربي، وواحدًا من الفنانين القلائل الذين نجحوا في تقديم هذا اللون الغنائي على المسارح العالمية.