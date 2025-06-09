حسام حبيب يتصدر «أنغامي» بأغنية «سيبتك» (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب والملحن حسام حبيب، قوائم الأكثر استماعا على منصة "أنغامي" خلال الساعات الماضية، بأغنيته الجديدة "سيبتك" التي طرحها قبل عيد الأضحى المبارك، والتي تمثل أولى أغاني ألبومه الجديد.

جاءت هذه الأغنية كخطوة مهمة في عودة حسام حبيب إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، حيث لاقت ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

"سيبتك" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، وهي من إنتاج شركة "روتانا"، وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

وحققت أغنية "سيبتك" انتشارا واسعا، حيث تصدرت الترند على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وارتبطت كلماتها بتجربة حسام الشخصية، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

يذكر أن ألبوم حسام حبيب الجديد سيصدر على جزأين بفواصل زمنية متباعدة، ويضم كل جزء 5 أغنيات، يتعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، أمين نبيل، إبراهيم شتا، وأحمد يوسف.

وفي سياق متصل، وجه حسام حبيب رسالة شكر خاصة إلى أسامة رشدي، المدير التنفيذي لشركة روتانا بالقاهرة، عبر حسابه على إنستجرام، معبرا عن امتنانه للدعم الشخصي والفني الذي تلقاه منه خلال فترة عودته.

وقال حسام في منشوره: "أنا بشكر من قلبي الأستاذ أسامة رشدي حبيبي وأخويا من زمان اللي فضل مصمم على المستوى الشخصي والفني إني أشتغل وإني أرجع أقف على رجلي. بعد ردود الأفعال اللي فرحتني من الجمهور دلوقتي فهمت الأستاذ أسامة كان مصمم ليه وفهمت أن ممكن البعيد يكون أقرب لك من أقرب حد ليك". كما شكر حسام شركة روتانا وجمهوره على دعمهم وتشجيعهم المستمر.