كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ضيوف فيلم الست بطولة منى زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة منى زكي من تصوير فيلمها الجديد الست، وذلك استعدادًا لعرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يروي سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ضيوف فيلم الست

ويظهر كلا من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ضيوف في فيلم الست بطولة منى زكي، والذي يعد من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظرة في 2025.

القائمة الكاملة لـ أبطال فيلم الست

وفيلم الست من بطولة منى زكي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، آسر ياسين، أحمد داود، والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

تفاصيل فيلم الست

ويعد فيلم الست واحدًا من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظرة في 2025، العمل يتناول أسرارا جديدة في حياة أم كلثوم، كما أن الجمهور سيرى كوكب الشرق بشكل مختلف.

آخر أعمال منى زكى

وكان آخر أعمال منى زكى هو فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة: محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، رنا رئيس، وشادي ألفونس، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

قصة فيلم رحلة 404

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، يتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.