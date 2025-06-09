كريم عبد العزيز يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025 بـ”المشروع X”

القاهرة - محمد ابراهيم - واصل النجم كريم عبد العزيز تصدره شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2025، من خلال فيلمه الجديد “المشروع X”، الذي حقق في ثاني أيام العيد إيرادات تجاوزت 11 مليون جنيه، بعد بيع أكثر من 89 ألف تذكرة.



ويجمع الفيلم بين الأكشن والمغامرة والغموض، حيث يقدم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي يقود فريقًا بحثيًا في مغامرة دولية تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعالي البحار، ضمن محاولة مثيرة لفك أعقد أسرار التاريخ المصري القديم.

ويركز الفيلم على لغز بناء الهرم الأكبر، ويتناول تساؤلات جوهرية لطالما شغلت أذهان العلماء والمؤرخين، أبرزها: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة، أم يخفي وراءه أسرارًا أعمق؟، لتدور الأحداث وسط تصاعد مستمر في وتيرة التشويق والصراعات غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، مريم الجندي، ماجد الكدواني، وهنا الزاهد، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج شريف عرفة.

ويعد “المشروع X” أحد أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة هذا العام، حسبما ذكرت "رؤية الإخبارية"، حيث يجمع بين الإنتاج الضخم والتصوير الدولي والمؤثرات البصرية المتقدمة، ما يجعله تجربة سينمائية متكاملة تُعيد تقديم المغامرة التاريخية في قالب معاصر وجذاب.