المطربة "نيفين رجب" تستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة "نيفين رجب" لإطلاق أحدث أغنياتها قريبًا، بعد فترة غياب، وتحمل الأغنية اسم "منسية" وهي تنتمي إلى نوعية الدراما ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفي العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان.



وتعد هذا الأغنية بمثابة انطلاقة قوية لنيفين رجب وتستعد بعدها لإطلاق مجموعة من الأغاني المتصلة المنفصلة في صورة سينجل.

وكانت آخر أغنياتها "حالة" وهي من كلمات حسين محرمو وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.