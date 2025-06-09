نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح السامر كامل العدد في عرض "نويزي T.V" ضمن احتفالات عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمسرح كامل العدد، قدم العرض المسرحي الكوميدي "نويزي T.V"، أمس الأحد، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض الكوميدي "نويزي T.V"

شهد العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور لفيف من المبدعين والقيادات الثقافية وجمهور غفير ملأ المسرح.

العرض من تأليف وأشعار مصطفى موسى، وإخراج نهال أحمد، وتدور أحداثه حول "شريف"، شاب يعمل في قناة تلفزيونية ويجد نفسه محاصرا بسيل من البرامج التافهة التي تلاحق الترند والأخبار المفبركة، فيقرر اللجوء إلى حيلة ذكية تفتح أعين الإدارة على خطورة ما يقدم، ليبدأ تحول جذري في فلسفة القناة نحو تقديم محتوى هادف ومسئول.

ومن خلال مجموعة من المواقف الكوميدية، يطرح العرض تساؤلات جدية عن مسئولية الإعلام في تشكيل وعي الناس، كل ذلك بأسلوب ساخر وسلس لا يفقد عمقه.

وأكد الكاتب محمد ناصف أن العرض يعكس اهتمام الهيئة بدعم الأعمال الفنية التي تمزج بين البعد الترفيهي والرسالة التوعوية، مشيرا إلى أن المسرح أحد أهم أدوات التثقيف المجتمعي، خاصة حين يطرح قضايا معاصرة بلغة بسيطة وجاذبة للجمهور، مشيدا بأداء فريق العمل.

وأوضح الفنان أحمد الشافعي أن العرض يعد تجسيدا لخطة إنتاج عروض مسرحية تتناول قضايا مجتمعية بروح عصرية، وتخاطب مختلف الفئات بأسلوب فني راق.

كما أعرب عن سعادته بالتفاعل الجماهيري مع العرض.

صناع العرض الكوميدي "نويزي T.V"

العرض بطولة محمد نشأت، حمدي عباس، مروة الصباحي، مصطفى موسى، هبة غندر، سمر الشاذلي، وأحمد معروف.

ديكور محمد فتحي، أزياء هبة مجدي، ألحان علاء غنيم، ماكياج رحاب طايع، استعراضات عربي محمد، مونتاج مادة فيلمية وجرافيك محمود صلاح حامد، إضاءة محمود علاء، مخرج منفذ محمد صفوت، هيئة الإخراج أحمد أبو سريع، إيمان أمين، أدهم صفوت، صافيناز محمد، ويوسف أنور.

أبرز الحاضرين

حضر العرض هبة حنفي مدير إدارة الفرق المركزية، والمخرج محمد صابر مدير عام المواهب، والمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر، ومحمد النبوي مدير فرقة السامر، والناقد جمال عبد الناصر، والمخرج محمود برعي، والمخرجة والممثلة سهى العزبي، والإعلامية هناء الجمل، والفنان مصطفى عبد السلام، والفنان خالد محروس، وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية، ويقدم العرض يوميا بالمجان في التاسعة مساء ويستمر حتى غدا الثلاثاء.