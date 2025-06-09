نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم الصدير يطلق أغنية "هلا بحبك" من اللون العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان حازم الصدير أحدث أعماله الغنائية بعنوان "هلا بحبك"، وهي أغنية تحمل في طياتها طابعًا عاطفيًا وإحساسًا عاليًا، جمعت بين الكلمات الشاعرية واللحن العراقي الأصيل، لتضيف إلى رصيده الفني عملًا جديدًا مميزًا.

العمل من كلمات فضل، ألحان زياد يوسف، توزيع أمجد يعقوب، ومكس وماسترنغ حسني أبو زهرة، وقد تم تسجيل الأغنية وتنفيذها في استوديوهات صلاح الياسري في دبي، تحت إشراف إدارة أعمال الفنان شادي برازي، وبمتابعة وإشراف عام من المنتج والمخرج صلاح الياسري، الذي تكفل بإخراج المشروع بأعلى معايير الجودة.

وحول هذا العمل، قال الفنان حازم الصدير: "هذه التجربة تمثل بالنسبة لي خطوة جديدة ومختلفة، خاصة وأنها تتعلق بالأغنية العراقية التي لها مكانة خاصة جدًا في قلبي، واعتبر هذا العمل من المحطات المهمة في مسيرتي الفنية."

وقد اختار الصدير أن يقدم الأغنية بأسلوب بصري أيضًا، إذ تم طرح العمل من خلال فيديو كليب خاص خضع لعمليات المونتاج في استوديوهات صلاح الياسري، مضيفًا بُعدًا مرئيًا إلى العمل الموسيقي الذي جاء إنتاجه من قبل شركة "لحن برودكشن".

وتتضمن كلمات الأغنية لمحات رومانسية تعكس المشاعر بعمق:

عابر بالجـمال.. ضحكتك شي خيال

قبل لا اعرفك اني اتمنى احبك

بـشر تحفة حلا

ولا صـار بغـلا

شرف كل حياتي هـذا حبك

هلا هلا هلا بحبك

إلى إلى خذت گلبك

بشر خلاني اتعاطى السعادة

وكان حازم الصدير قد شوق جمهوره للأغنية قبل إطلاقها، من خلال منشورات خاصة عبر منصاته الرسمية، حيث ظهر أثناء تسجيلها برفقة ملحن العمل الفنان زياد يوسف، الذي حضر خصيصًا إلى دبي للمشاركة في هذا التعاون الفني الأول بينهما.

هذا وباتت أغنية "هلا بحبك" باتت الآن متوفرة عبر قناة "لحن برودكشن" على يوتيوب، إلى جانب جميع المنصات الرقمية المتخصصة ببث وعرض الأغاني.

ملاحظة: مرفق صور ولينك أغنية "هلا بحبك" من موقع "يوتيوب":