نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة بالوادي الجديد تحتفل بعيد الأضحى بعروض تراثية وورش فنية للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، أطلق فرع ثقافة الوادي الجديد باقة من الفعاليات الثقافية والفنية المجانية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

ورش فنية ضمن احتفالات عيد الأضحى

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث شهد قصر ثقافة الطفل بمدينة الخارجة احتفالية فنية على المسرح المكشوف، تضمنت ورشة فنية للأطفال بعنوان "فرحة العيد"، تم خلالها تدريبهم على التلوين على خامات الفخار، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز ارتباطهم بالبهجة التي تحملها المناسبة.

كما قدم عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد الأسيوطي، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الاستعراضات المستلهمة من التراث المحلي لبيئة الوادي الجديد، منها "رقصة البلح" و"أرض الوادي"، وسط تفاعل الحضور.

وفي مركز الفرافرة، قدمت مكتبة الطفل والشباب عرضا فنيا لفرقة التلقائيين للفنون الشعبية، وذلك بمركز شباب الفرافرة، حيث أحيت الفرقة أمسية تراثية، وقدمت خلالها مجموعة من الأغاني الواحاتية الأصيلة، التي تجسد ملامح الهوية الثقافية للواحة.

حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، في سياق برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك، يتضمن حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية، وعروض مسرحية تقدم بالمجان للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى المسابقات الترفيهية والثقافية والأنشطة المخصصة للأطفال، والأفلام الجديدة من أفلام موسم العيد والمقدمة بعدد من قصور ومراكز الثقافة من خلال مشروع "سينما الشعب.