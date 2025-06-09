نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. العسيلي يتألق بحفل استثنائي لعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار محمود العسيلي أولى حفلات عيد الأضحى التي إنطلقت من العلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن مهرجان فني ترفيهي باسم "بورتو بيت" والذي من المقرر من ان تمتد فعالياته طوال العام بمختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل الحفل



شهد حفل العسيلي حضورًا جماهريًا ضخمًا من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والذي يعد أيضًا أولى سهرات صيف 2025 الساحلية.



حضر العسيلي بصحبة المنتج حمدي بدر وكان فى استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وياسمين محمود.

بدأ الحفل قويًا وأكثر حماسة فبمجرد صعد العسيلي على خشبة المسرح مرددا أغنية "دوم دوم" فوجئ بأداء جماعي استثنائي من الجمهور لكلمات الأغنية ممتزجة بوصلات من الرقصات المبهجة.

العسيلي يهدي جمهوره أغنية "يا ناس"



من جانبه حرص العسيلي على توجيه كلمة تهنئة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى واهداهم أغنية "يا ناس" ردا لحفاوة استقبالهم له.

الأغاني التي قدمها العسيلي في الحفل

وأشعل العسيلي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة المحببه للشباب والتي تألق بها طوال مشواره الفني منها "إوعى"،"حبيبي وابن حبيبي" و"انت استثنائي".. وحرص على إهداء اغنية "كل سنة وانت قلبي" لكل من يحتفل بعيد ميلاده أو ذكري زواجه الذي يتوافق مع ليلة الحفل.



شارك فى إحياء الحفل مطرب الراب الصاعد مهند وال dj المتميز ويلي وال dj عمرو سو بالإضافة إلى فقرة fire works مبهرة لمحمود وهبة.