نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوات مؤثرة من بسمة بوسيل لـ نجلها آدم بعد وعكته الصحية..ماذا قالت ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في إنستجرام، صورة مؤثرة من داخل المستشفى لطفلها وهو على سرير المرض، ورفقتها دعاء مؤثر تدعو فيه الله أن يمنّ على ابنها آدم بالشفاء العاجل.



وجاء الدعاء كالتالي:"اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا.

اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسّر أمره.

اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموه.

اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".



أحداث بيج رامي



وتشارك بسمة في فيلم بيج رامي مع رامز جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.

أبطال بيج رامي



ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.

أحدث أعمال بسمة بوسيل





يذكر أن بسمة بوسيل تواصل حاليًا الاستعداد لطرح ميني ألبوم لها يضم عدد من الاغاني وكانت طرحت اول أغنية منه أمس وهى "يخسارة " من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.



كلمات أغنية يخسارة



جربت تجرب تعب الفُرقة ووجع القلب



جربت القسوة وأنتا مالكش أساسا ذنب



جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد

والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح على الأرض

يا خسارة يا ألف خسارة

على ناس طلعت غدارة

يخدوا شهادات بجدارة

عن أحسن ناس بايعين



مبروك خسارتنا عليكوا

خلوا الدنيا توريكوا

ربنا يشفي ويهديكوا

آه يا أكتر ناس قاسيين

جربت تعيش أيامك كلها علشان حد

كنت بتديله حياتك مستنتش الرد

قام رد بقسوة وسابك راح واختار البعد



دي نفوس عيانه أساسا حاجة بجد تخض.