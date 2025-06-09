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أحمد جودة - القاهرة - يستعد كلًا من الفنان أحمد مجدي والفنانة أسماء أبو اليزيد لعرض أحدث أعمالهم الدرامية، والتي تحمل اسم "فات الميعاد"، على شاشة قنوات "dmc”.

موعد عرض مسلسل "فات الميعاد" لـ أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل «فات الميعاد»

ومن المقرر، أن ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل «فات الميعاد» لـ أسماء أبو اليزيد في 13 يونيو الجاري من خلال شاشة قنوات dmc، وذلك ضمن الأعمال الدرامية لموسم الأوف سيزون التي يترقبها الجمهور بعد انتهاء الشهر الكريم.



وكانت الصفحة الرسمية لشاشة قنوات «DMC»، روجت لعرض حلقات مسلسل «فات الميعاد» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: "دراما مختلفة وشاعر حقيقي، انتظروا مسلسل فات الميعاد قريبًا على قناة dmc".

أبطال وصُناع مسلسل "فات الميعاد"



يتكوّن فات الميعاد من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، تحت إشراف الكاتب محمد فريد، ومن إخراج سعد هنداوي، وإنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أبو اليزيد ومجدي كل من محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، ونخبة من النجوم.