نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى زاهر سفيرة لإحدى أكبر العلامات التجارية العالمية لمستحضرات التجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت أحد العلامات التجارية العالمية لمستحضرات التجميل لتكون الفنانة ليلى زهر سفيرة الشرق الأوسط والوجه الإعلاني لهم.

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

وأقيم مؤخرًا حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان والمنتج هشام جمال في منطقة سقارة، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، من بينهم ليلى علوي، يسرا، مصطفى شعبان، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، دياب، عبير صبري، داليا البحيري، كريم العدل، إيهاب فهمي، ومحمد ثروت.

آخر أعمال الفنانه ليلي زاهر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه ليلى زاهر كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، كما أنها تستعد لحفل تخرجها من كلية الإعلام بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.