من الشاشة إلى الموضة... إيناس عز الدين تكشف عن مشروعها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة المصرية إيناس عز الدين تجربة جديدة ومختلفة في مشوارها الفني، وهذه المرة من بوابة الموضة، حيث أعلنت رسميًا عن انضمامها إلى إحدى أبرز شركات الأزياء والتسويق للبرندات العالمية في المنطقة العربية، لتبدأ مرحلة جديدة تجمع بين الفن والأناقة والطموح.

تصريحات إيناس عز الدين

وفي تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، أعربت إيناس عز الدين عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكدة أن التعاون مع Outphet يُمثّل نقلة مهمة في حياتها المهنية، خاصة أن الشركة تُعد من أكبر الكيانات العاملة في مجال الموضة بالمنطقة، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، مع نشاط واسع يمتد إلى عدة دول عربية.

وقالت النجمة المصرية: "أنا فخورة بانضمامي لهم، والحمد لله تم التعاقد رسميًا، وبنحضر لحفل ضخم في دبي آخر الشهر، والحدث هيكون مختلف، لأنه بيجمع بين الفن والموضة، وهيشارك فيه نجوم كبار من الوطن العربي".

وكشفت إيناس أن الحدث المرتقب في دبي سيشهد انطلاقة مشروع جديد يحمل اسم "اللوكيشن والأوت فيت"، ويضم مجموعة من أكبر البرندات العالمية والعربية، إلى جانب نجوم معروفين من مجالات مختلفة، في تعاون يُعد من الأضخم في مجال الأزياء والتسويق.

وأضافت: "إن شاء الله هعلن قريبًا عن البراند الخاص بيا، اللي هيكون من خلال تطبيق إلكتروني جديد بنشتغل عليه حاليًا، وهيركز على تقديم الموضة بشكل عصري وقريب من الذوق العام، وهيكون فيه لمسة شخصية مني تليق بالجمهور العربي."

وأكدت إيناس أن هذه التجربة ليست بعيدة عنها، بل نابعة من شغفها بعالم الموضة، قائلة: "أنا طول عمري بحب الأزياء وعندي ذوق خاص في اللبس، والتجربة دي هتخليني أوصل للجمهور من زاوية جديدة، فيها ذوق وفن وتقديم حاجة مفيدة وممتعة في نفس الوقت".