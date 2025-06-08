نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات السينما السبت 7 يونيو: "المشروع X" يكتسح شباك التذاكر و"ريستارت" يلاحقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت دور العرض المصرية يوم السبت الموافق 7 يونيو 2025 انتعاشًا كبيرًا في حركة التذاكر، حيث سجلت الإيرادات اليومية إجماليًا بلغ 20،426،837 جنيهًا، وسط إقبال جماهيري لافت على عدد من أبرز الأفلام المعروضة حاليًا.

وتصدر فيلم "المشروع X" قائمة الإيرادات محققًا 11،111،231 جنيهًا، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو مشترك بينه وبين أحمد حسني. يضم العمل نخبة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، إلى جانب ظهور خاص لكل من هنا الزاهد، ماجد الكدواني، وعصام السقا. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والخيال العلمي، حول مهمة سرية تنقلب إلى مواجهة مصيرية تهدد مصير العالم.

أما المركز الثاني، فكان من نصيب فيلم "ريستارت" بإيرادات بلغت 8،754،576 جنيهًا. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول "محمد"، فني هواتف محمول يحلم بالزواج من "عفاف"، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ظروفهما المادية تعيق ارتباطهما، فيقرران التعاون مع عائلتيهما لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام (ميدو).

تعكس هذه الأرقام حالة من الانتعاش في شباك التذاكر، وسط موسم صيفي مزدحم بالإصدارات المنتظرة وجمهور متعطش للترفيه.