بإطلالة مميزة.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة إلهام شاهين قلوب وأنظار متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور لأحدث ظهور لها.

إلهام شاهين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي

وظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة جذابة، مرتديه فستان طويل نص كم مخطط بالنقوش، ولمت شعرها علي شكل كعكه، وارتدت إكسسوارات بسيطة تناسب بإطلالتها.

وكتبت إلهام شاهين: “العيد على البحر مع صديقاتى فى أجمل مكان.. فى الساحل الشمالي فى مصر.. أجمل بحر وأجمل جو.. الله على جمالك يا مصر”.

أحدث أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية أخرى، ظهرت إلهام شاهين بشخصيتها الحقيقية، خلال مشهد تصوير أحد المعجبين معها ضمن أحداث فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الهام شاهين

وكان آخر أعمال الفنانة الهام شاهين هو مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ودارات احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري وأمنة زوجة الجارحي لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.