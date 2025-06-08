مي عز الدين تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت خلالها في غاية الجمال، وظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، داخل أحد المسارح وكتبت: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي".

آخر أعمال مي عز الدين



يعتبر فيلم جيم أوفر، هو آخر أعمال مي عز الدين السينمائية، وشارك فيه بجانبها يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد،محمد قشطة، جورج فايز، أمل رزق، رضا حامد، إسان الترك، ولاء سمير.

أحداث الفيلم



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول المذيعة المتسلطة المغرورة لقاء (يسرا) التي تهتم فقط بجمالها ومظهرها الخارجي، ولكن بعد فترة تترك عملها من أجل ابنها عمرو (محمد نور) الذي يصر على زواجه من حبيبته ندا (مي عز الدين) التي تعمل نادلة في أحد الفنادق، والتيلا تنسجم معها بسهولة، ومن هنا يبدأ صراع بين لقاء وندا في إطار هزلي شيق.