المسرح عشقي.. مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة مي عز الدين قلوب وأنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.

مي عز الدين تخطف الانظار من أحدث ظهور لها

وظهرت مي عز الدين في الصور بإطلالة غاية الجمال بها العديد من الورود ومكياج بسيط، داخل أحد المسارح وكتبت: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي"

آخر أعمال مى عز الدين

وكان آخر أعمال مى عز الدين في الدراما هو مشاركتها في رمضان الماضي، بمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تناولت قصة المسلسل قضية “المحلل الشرعي” بعد الطلاق الثالث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، يجسد آسر ياسين شخصية محمد عزت، وهو سائق “أوبر” في الأربعينات من عمره، يواجه ضغوطًا من والدته التي ترفض زواجه باستمرار، تتداخل حياته مع ميار، التي تلعب دورها مي عز الدين، وهي امرأة مطلّقة ثلاث مرات تسعى لإيجاد محلل شرعي بشروط خاصة، حتى لا تفقد حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها التاجر أسعد (دياب).

آخر أعمال مي عز الدين في السينما

بينما شاركت في السينما منذ 13 عامً بفيلم جيم أوفر، وشارك فيه بجانبها يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، محمد قشطة، جورج فايز، أمل رزق، رضا حامد، إحسان الترك، ولاء سمير، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول المذيعة المتسلطة المغرورة لقاء (يسرا) التي تهتم فقط بجمالها ومظهرها الخارجي، ولكن بعد فترة تترك عملها من أجل ابنها عمرو (محمد نور) الذي يصر على زواجه من حبيبته ندا (مي عز الدين) التي تعمل نادلة في أحد الفنادق، والتي لا تنسجم معها بسهولة، ومن هنا يبدأ صراع بين لقاء وندا في إطار هزلي شيق.