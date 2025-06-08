في هذا الموعد.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح أرينا بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أنغام لإحياء أمسية غنائية ضخمة يوم 20 يونيو 2025، على مسرح أرينا في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2025.

تفاصيل حفل أنغام في مهرجان ليلة عمر

ومن المنتظر أن تُقدّم أنغام خلال الحفل باقة من أنجح أغانيها التي صنعت مجدها الفني، وسط أجواء موسيقية طربية مفعمة بالإحساس والحنين، في أمسية لا تُفوّت.

سبق، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" عن البوستر الدعائي للحفل معلقة: "الفنانة أنغام، في ليلة طربية موسيقية استثنائية ومختلفة على مسرح أرينا – الكويت"، وهو ما أثار حماس جمهورها الكبير في الكويت والخليج العربي.

أولى حفلات أنغام في لندن

ومن جانبه، تستعد انغام لإحياء أولي حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر المقبل، ضمن جولتها العالمية التي تهدف لتعزيز حضور الاغنيه العربية علي المسارح الدولية، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

آخر أعمال أنغام

كان آخر أعمال أنغام هو ألبومها الغنائي "تيجي نسيب"، والذي طرحته في صيف 2024 ويتضمن الألبوم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسية والدراما والعتاب، وتعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، إيهاب عبدالواحد، حسن الشافعي، طارق مدكور، وغيرهم.​