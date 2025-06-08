في ذكري وفاته.. ما لا تعرفه عن مسيرة حنفي بطل مسرحية "سك علي بناتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمد أبو الحسن والذي اشتهر بدور حنفي في مسرحية سك على بناتك"، مع الراحل فؤاد المهندس، هو أهم الفنانين الكوميديين فى مصر والوطن العربى، أثرى الشاشة والمكتبة الفنية بنحو 150 عملا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مسيرة حنفي بطل مسرحية "سك علي بناتك".

حياة محمد أبو الحسن

ولد محمد أبو الحسن عام 1940، وتخرج فى كلية الزراعة، ثم عمل مهندسًا بمديرية الزراعة بالقاهرة، حتى التحق بالعمل فى التليفزيون المصرى ببرامج الأطفال، اشتهر بخفة ظله، وشارك في العديد من الاعمال الفنية، ولكنه تعرض لوعكة صحية أقعدته حتى تمكن منه المرض فقامت الفنانة سهير رمزى بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر إلى الخارج لإجراء جراحة فى القلب، حتى توفى فى 8 يونيو عام 2014، عن عمر يناهز 76 عامًا.

أبرز أعمال محمد أبوالحسن

من أبرز أعماله مسلسلات مثل: "أوراق مصرية"، "الظاهر بيبيرس"، "ألف ليلة وليلة"، "كل ده كان ليه"، "الخير ينتصر أحيانًا"... كما قدم عدة مسرحيات مثل: "حاول تفهم يا ذكي"، "هات وخد"، "ريا وسكينة في مارينا"، "دبابيس"، "سك على بناتك"، ومن أبرز أفلامه "نص دستة مجانين"، و"مجانين على الطريق"، و"مجرم رغم أنفه"، و"شاويش نص الليل"، و"البرنس"، و"إنهم يقتلون الوحش"، و"إلى من يهمه الأمر"، و"حسن بيه الغلبان"، فضلا عن عدة مسلسلات منها "الفاضى يعمل إيه" و"ابن النظام"، و"أصعب قرار"، و"الظاهر بيبرس"، و"نعم مازلت آنسة".

تفاصيل أواخر أيام محمد أبو الحسن

أشتكى محمد أبو الحسن في أواخر أيامه من إهمال الفنانين له في مرضه ماعدا الفنانة سهير رمزي، على الرغم من أنه وقف بجانب الكثير منهم، وفي ظهوره النادر في برنامج للإعلامي معتز الدمرداش في عام 2009 بعد فترة غياب طويلة قال عن نفسه: “أنا فنان سابق، متسول حاليًا"، ليعبر بجملته الشهيرة عن صعوبة حالته المادية بعدما توقف عن العمل بسبب المرض.

موقف محمد أبو الحسن من مسرحية "سك علي بناتك "

وبالرغم من أن مسرحية “سك على على بناتك” من أكثر الأعمال الفنية شهرة لـ محمد أبوالحسن إلا إنه صرح في أحد البرامج التليفزيونية أنه يكاد يكرهها، وذلك بسبب كثرة عرضها وإهمال باقي أعماله الفنية.

موقف إنساني لـ سهير رمزي مع محمد أبو الحسن

قامت الفنانة سهير رمزى بالتكفل بنفقات علاج محمد أبو الحسن، وسافر إلى الخارج لإجراء جراحة فى القلب، حتى توفي في 8 يونيو عام 2014.