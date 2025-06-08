نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلين وفيلم.. أحدث أعمال عارفة عبد الرسول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة عارفة عبد الرسول حاله من النشاط الفني الفترة الحالية، حيث ستخوض الموسم الصيفي بثلاثة أعمال كوميدية جديدة، وذلك بعدما حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في العديد من الاعمال الكوميديا.

فيلم برشامة

تشارك عارفة عبد الرسول في فيلم برشامة هو فيلم كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول ظاهرة الغش في المدارس، والعمل من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وعارفة عبد الرسول.

مسلسل يوميات عيلة كواك

بينما في الدراما تنتظر عرض مسلسل يوميات عيلة كواك، وهو كوميدي اجتماعي من إخراج وليد محمود، تأليف الزهراء عصام وعمرو حجاج، بطولة عارفة عبد الرسول، إسلام فوزي، ياسمين عبيد، دهب تامر، سينا وليد، ومصطفى الرومي، تم عرض الجزء الأول للمسلسل في 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة تمر بمواقف غير عادية ويتم التعامل مع تلك المواقف بحلول كوميدية.

مسلسل اللعبة الجزء الخامس

كما تشارك في مسلسل مسلسل اللعبة الجزء الخامس، بطولة هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومي كساب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعُرض للمرة الأولى في عام 2020، ويتصاعد التحدي بين الطرفين، بعد أن تمكن وسيم من اقتناص الجائزة الكبرى في الجولات السابقة، ويعود مازو هذا الموسم بعزيمة أكبر لتعويض خسارته، ساعيًا بكل قوته لتحقيق الفوز ورد الاعتبار في منافسة تعد الأكثر إثارة وتشويقًا بينهما حتى الآن.

آخر أعمال عارفة عبد الرسول

وكان آخر أعمال عارفة عبد الرسول كان مسلسل "عقبال عندكم"، الذي عرض في رمضان الماضي، ويشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.