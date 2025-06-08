نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة أفلام صيف 2025.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عدد من نجوم الفن عن موعد طرح أعمالهم الفنية ومشاركتهم في صيف 2025،ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أفلام صيف 2025..

فيلم أسد

استقر صناع فيلم أسد بطولة محمد رمضان على طرحه في يوليو كموعد مبدئي، وهو من نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، والتي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة، وتدور أحداثه حول قصة علي بن محمد الفارسي والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

فيلم الشاطر

ومن المقرر عرض فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة في يوليو كموعد مبدئي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويجسد خلال الفيلم شخصية دوبلير مشاهير- stunt coordinator، وهو الشخص الذي يقوم بمشاهد المعارك والأكشن بدلًا من المشاهير، فيما تجسد هنا الزاهد دور عاملة داخل السيرك.

فيلم أحمد وأحمد

وأعلنت المملكة السعودية موعد عرض فيلم أحمد وأحمد بطولة فهمي والسقا، يوم 10 يوليو، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

فيلم درويش

كما أعلن عمرو يوسف أن فيلمه درويش سيعرض في السينمات في شهر يوليو المقبل، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

فيلم من أيام الجيزة

واستقر صناع فيلم من أيام الجيزة على موعد طرحه في شهر يوليو المقبل، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، وحاتم صلاح، وآخرين، إخراج مرقس عادل.

فيلم روكي الغلابة

كما صرح مُنتج فيلم روكي الغلابة، بطولة دنيا سمير غانم، أنه سيعرض يوم 30 يوليو، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد دنيا خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص به، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.