نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الحج.. أحمد سعد يعلن عن أولى حفلاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن موعد أحدث حفلاته الغنائية في نادي الشمس، وذلك عقب عودته من الحج.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي لأحدث حفلاته، معلقا: أحمد سعد لايڤ في حفل نادي الشمس يوم الجمعة ١٣-٦ جاهزين؟.

أحمد سعد في الحج

سبق، وشارك أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة قبل أيام، إذ نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر فيه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع، وعلّق: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد هو ألبومه الغنائي بعنوان "حبيبنا" وضم 9 أغانٍ، هي: "مفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و“تيجي نحارب”، و“بسيط”، و“أنا مشيت”، و“حبيبنا” و“عمري اللي فات”، و“سودا سودا”، وايضا طرح اغنيه «عمري اللي فات» التي طرحها ضمن أغاني ألبوم حبيبنا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر محمد الشافعي، وألحان أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية «عمري اللي فات»

وتتضمن كلمات أغنية «عمري اللي فات»: «شوفتي الأمان والاهتمام نورلي أنا إزاي سكتي، أنا كنت مين قبل الغرام علي إيدك أنت ببتدي، عمري اللي فات قبلك مجاش، محسبتهوش عليا أنا، العمر كان يفرق فأيه، عمري ابتدا وإحنا سوا، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير، عينيكي بحر شعرك ليل، معاكي كل وقت جميل، وفيكي سر زي السحر وملوش تفسير».