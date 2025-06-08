محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد "أسد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "أسد"، المقرر انتهاء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "رمضان" لقطات من تصوير فيلم «أسد»، وعلق عليها قائلًا:«في الظل ينتظر وعندما يزأر لا مفر للكلاب، أسعد، قريبًا في دور السينما حول العالم، من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين ومحمد وخالد دياب».



تفاصيل فيلم أسد



ويعد فيلم أسد من نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، والتي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة، وكان يحمل العمل في البداية اسم أسد أسود، قبل أن يستقر صناعه على أسد كاسم نهائي للمشروع، والعمل يجمع محمد رمضان والمخرج المصري العالمي محمد دياب لأول مرة.