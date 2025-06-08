نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. رامي جمال يطرح أحدث ألبوماته الغنائية "محسبتهاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية، الذي يحمل اسم "محسبتهاش"، ومن المقرر أن يتم إصداره أول شهر يوليو المقبل.

تفاصيل ألبوم "محسبتهاش"

ويشهد هذا الألبوم مشاركة نخبة من أبرز صناع الأغنية في مصر، وهم أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، سام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشارك رامي جمال نفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم، ما يضيف بُعدًا شخصيًا خاصًا لهذا العمل الفني.



آخر أعمال الفنان رامي جمال



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "مش مجرد حب " الذي نشرها قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي لقت استحسان الجمهور.



وأغنية "مش مجرد حب" هي من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب وميكس وماستر محمد مجدي.