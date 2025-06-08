نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما شريف منير تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية أسما شريف منير تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان حفل زفافها وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، في ليلة طغت عليها اللحظات العاطفية.

حفل زفاف أسما شريف منير



شاركت الإعلامية أسما شريف منير خبر زواجها مع متابعيها على "إنستجرام"، معلنة بداية فصل جديد في حياتها، بعد سنوات من التأمل والتجارب.



وكتبت في منشور مؤثر:“الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايمًا بقول يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت على الله تمامًا في القرار ده”.