إيساف يكشف عن تفاصيل حفله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - إيساف يشعل حماس جمهوره بحفل ضخم في الإسكندرية رابع أيام العيد

يستعد الفنان إيساف لإحياء واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى هذا العام، حيث يلتقي بجمهوره الكبير في مدينة الإسكندرية، وذلك في حفل يقام يوم 9 يونيو 2025، رابع أيام العيد، داخل نادي أصحاب الجياد، وسط أجواء من الحماس والترقب.

ويواصل النجم إيساف الترويج لحفله المنتظر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك مؤخرًا بوستر الحفل الرسمي الذي تصدره بإطلالة أنيقة وكاريزما لافتة، مع وعود لجمهوره بليلة غنائية لا تُنسى. ويتضمن الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور، إلى جانب مفاجآت فنية يجري التحضير لها خلف الكواليس.

حفل بطابع خاص وتنظيم احترافي

حفل إيساف يأتي بالتعاون مع نخبة من الجهات المنظمة على رأسها "Organize Zone" و"Live Events"، وبدعم من شركات إنتاج وتنظيم كبرى مثل "Zoom Production"، و"Black Media"، و"Group Phi"، وسط جهود كبيرة لإخراج الحفل بأعلى معايير الجودة والتقنية.

كما يُقام الحفل تحت رعاية نادي أصحاب الجياد، أحد أعرق أندية الإسكندرية، ما يضيف للحفل طابعًا راقيًا ومميزًا، وينتظر أن يكون من أبرز فعاليات موسم العيد في المدينة الساحلية، التي لطالما شهدت محطات فنية مهمة في مشوار الفنان إيساف.

تفاعل كبير من الجمهور

وقد حظي الإعلان عن الحفل بتفاعل واسع من جمهور إيساف، سواء في الإسكندرية أو من المحافظات المجاورة، حيث أبدى الكثيرون حماسهم لحضور الحفل، خاصة بعد غيابه النسبي عن الحفلات الجماهيرية خلال الفترة الماضية، وانشغاله بعدد من المشاريع الغنائية الجديدة.

الجدير بالذكر أن إيساف يعد من أبرز الأصوات الرومانسية على الساحة، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة منذ بداياته الفنية، كما يتميز بحضوره المسرحي القوي وقدرته على إشعال الأجواء بالحيوية والطرب في آنٍ واحد.

إيساف: "استعدوا لليلة من العمر في عروس البحر"

وعبر إيساف في تصريحاته عن سعادته الغامرة بالعودة إلى جمهور الإسكندرية، مؤكدًا أن الحفل سيكون "ليلة من العمر" على حد وصفه، وداعيًا الجميع إلى الحضور والمشاركة في أجواء العيد بشكل مختلف، عبر الموسيقى والفرح والطاقة الإيجابية.