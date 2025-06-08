نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يحتفل بعيد ميلاد ابنه بكلمات مؤثرة: "كل سنة وانت عمري وحبيبي وصاحبي وأخويا الصغنون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان كريم الحسيني بعيد ميلاد ابنه "فيجو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووجه له رسالة مليئة بالحب والدعوات الصادقة، عبّر فيها عن مدى ارتباطه القوي بابنه واعتزازه به، في لفتة أبوية نالت إعجاب وتفاعل جمهوره ومتابعيه.

وكتب كريم الحسيني في منشوره: "كل سنة وانت عُمرى وحبيبي وصاحبي وأخويا الصغنون وابني البكرى.. ربنا يحميك يا حبيبي ويحفظك ويسدد خطاك وينجحك فى حياتك ويكتب لك كل خير يارب اللهم آمين بحبك يا فيجو".

وقد أرفق الفنان رسالته المؤثرة بصورة تجمعه بابنه، ظهر فيها الثنائي في لحظة دافئة تعكس العلاقة القوية التي تربط بين الأب وابنه، وهو ما لمسه المتابعون في كلماته الصادقة والمليئة بالمشاعر.

وانهالت التعليقات من أصدقاء كريم الحسيني وجمهوره الذين هنأوه بعيد ميلاد ابنه، متمنين له السعادة والنجاح في حياته، وداعين بأن يحفظه الله له ويجعله قرة عين والديه.

يُذكر أن كريم الحسيني يُعد من الفنانين الذين يحرصون على إظهار جانبهم العائلي والإنساني من خلال مواقع التواصل، حيث يشارك جمهوره من وقت لآخر بلحظات خاصة تجمعه بأسرته، مما يجعله أقرب لقلوب محبيه، ويضفي لمسة إنسانية على حضوره الفني المعروف.