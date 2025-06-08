أحمد حسن راؤول يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تعاون جديد يجمعه بنوال الزغبي في أغنيتين من ألبومها المقبل



القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول تألقه في الساحة الفنية، ويثبت مرة بعد أخرى قدرته على ملامسة مشاعر الجمهور بكلماته التي تجمع بين الرقي والواقعية. وبعد نجاحات عديدة جمعته بكبار نجوم الوطن العربي، يعود مجددًا بتعاون جديد ومميز مع النجمة الذهبية نوال الزغبي.

وفي حوار خاص لـ "دوت الخليج الفني"، كشف "راؤول" عن كواليس أحدث أعماله المنتظرة مع نوال، مؤكدًا أنه يشارك في ألبومها المقبل بأغنيتين جديدتين من كلماته، وقال: "بقدّم معاها غنوتين في الألبوم من كلماتي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والأغنيتين مختلفتين تمامًا في الشكل والمضمون، وإن شاء الله يعجبوا الناس."

وأشار راؤول إلى أن إحدى الأغنيتين تحمل عنوان "ماضي وفات"، وهي من الأعمال التي يُراهن عليها بقوة، خاصة وأنها تُقدَّم بإحساس نوال الزغبي المختلف، وبتوزيع موسيقي حديث يناسب روح الألبوم.

وعن تاريخ التعاون الفني بينهما، قال الشاعر: "دي تقريبًا رابع مرة أشتغل فيها مع نوال، بعد عكس الطبيعة، وارقص، وعقلي وقف. وسعيد جدًا إننا مستمرين سوا، لأنها فنانة مميزة وبتفهم الكلمة كويس، وبتعرف تختار دايمًا اللي يليق بيها وبجمهورها."

يُذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول قد أصبح اسمًا لامعًا في المشهد الغنائي العربي، ويُعد من أكثر الشعراء تعاونًا مع كبار النجوم، بأعمال تتنوع بين الرومانسية والدرامية والشبابية، وهو ما جعله من الأسماء المطلوبة دائمًا في الألبومات الغنائية الكبرى.

