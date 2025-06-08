نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين لـ "دوت الخليج الفني": عزيز عبدو من الناس اللي أغانيهم مبهجة وتعاونّا حقق طاقة حلوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح الفنان اللبناني عزيز عبدو أغنيته الجديدة "عدت علينا"، والتي جاءت مختلفة في شكلها ومضمونها، محمّلة بطاقة من البهجة والأمل، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا سريعًا في قلوب الجمهور، لا سيّما مع الكلمات التي وقّعها الشاعر تامر حسين، أحد أبرز شعراء الوطن العربي في السنوات الأخيرة.

الأغنية حملت بصمة حسين المميزة، والتي اعتاد الجمهور على سماعها في أنجح الأعمال التي تعاون فيها مع كبار النجوم مثل عمرو دياب، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، وآخرين.

وتميزت "عدت علينا" بأسلوبها البسيط والعاطفي في آنٍ واحد، ما أضفى عليها لمسة خفيفة ومحببة تتماشى مع أجواء الصيف والمناسبات.

وفي حوار خاص لـ "دوت الخليج الفني"، تحدّث الشاعر تامر حسين عن كواليس التعاون قائلًا: "عزيز عبدو أول تعاون بينا، وعزيز من الناس اللي أغانيهم مبهجة وفيها طاقة حلوة، وحبيت التعاون معاه لأنه كمان بيخدم الأغنية دعائيًا بشكل مفيد جدًا للعمل."

هذا التعاون يعد أول لقاء فني يجمع بين تامر حسين وعبد عبدو، وهو ما أضفى حالة من الفضول حول نتيجة هذا المزج الفني، والتي جاءت عند مستوى التوقعات، وعبّر عنها الجمهور بإعجابه وانتشاره السريع للأغنية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن تامر حسين يواصل نجاحاته المتتالية في المشهد الغنائي، من خلال اختيارات دقيقة وأفكار متجددة، تثبت دائمًا قدرته على التجدّد ومواكبة الذوق العام، دون أن يفقد بصمته الخاصة.

ومن المنتظر أن يشهد التعاون بين تامر حسين وعبد عبدو محطات جديدة مستقبلًا، بعد النجاح الأول الذي حققته "عدت علينا".