أحمد زعيم يعلن لـ "دوت الخليج الفني" عن أعمال غنائية جديدة مع نوال الزغبي وآمال ماهر وإليسا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الملحن والمطرب المصري أحمد زعيم عن سلسلة من التعاونات الفنية المميزة مع نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، على رأسهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي، والنجمة المصرية آمال ماهر، والنجمة اللبنانية إليسا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور عدد كبير من الأعمال التي تحمل توقيعه، سواء كملحن أو كمطرب.

وقال زعيم في تصريحات إعلامية: "فخور جدًا بمشاركتي في ألبوم النجمة الكبيرة نوال الزغبي، اللي بترجع بقوة في الفترة الجاية، وهشارك في أكتر من عمل داخل الألبوم، والأغاني مختلفة وجديدة على جمهورها."

كما كشف تعاوناته المرتقبة مع الفنانة آمال ماهر، قائلًا: "آمال فنانة كبيرة وصوتها استثنائي، وهكون موجود معاها في ألبومها المقبل بأكتر من أغنية، وكل عمل فيهم ليه طابع خاص جدًا، من حيث الكلمة واللحن والإحساس."

وعن تعاونه مع إليسا، أوضح زعيم: "سعيد جدًا بتجربتي معاها، وهشارك في ألبومها الجديد برضو بأكتر من عمل، والأغاني فيها إحساس عالي جدًا ومناسبة لطبيعة صوت إليسا اللي الجمهور بيحبها فيه."

وأضاف زعيم أن مشاريعه لا تقتصر فقط على الكبار، بل تشمل أيضًا عددًا كبيرًا من الفنانين الشباب في العالم العربي، مؤكدًا وجود تعاونات مميزة مع أصوات جديدة من الجزائر وتونس ولبنان ومصر، ضمن خطة فنية تهدف لتقديم موسيقى متنوعة تخاطب أذواق مختلفة.

وعن مشاريعه الشخصية، قال أحمد زعيم: "بشتغل كمان على مجموعة أغاني هقدمها بصوتي، سواء على شكل ألبوم أو بشكل منفصل (سينجل)، وهتكون مفاجأة لجمهوري، وفيها تطور كبير من حيث الكلمة واللحن والمزيكا."

واختتم حديثه قائلًا: "الفترة اللي جاية إن شاء الله مليانة شغل حلو وتعاونات قوية، وإن شاء الله الناس تحس بكل كلمة ونغمة اشتغلنا عليها من قلبنا."

ويُعد أحمد زعيم من الأسماء البارزة في صناعة الأغنية العربية حاليًا، حيث نجح في إثبات نفسه كواحد من أهم صُنّاع الكلمة واللحن، بتعاوناته الناجحة مع أبرز نجوم الوطن العربي.

