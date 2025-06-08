خاص لـ"دوت الخليج الفني محمود عامر يفتح النار: "شات جي بي تي؟ مسخرة.. وندمت على شغلي مع منتج معين!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فتح الفنان محمود عامر قلبه في حوار جريء مع موقع "دوت الخليج الفني"، وتحدث بصراحة عن آرائه في الذكاء الاصطناعي وتجربته العملية مع أحد المنتجين، كاشفًا عن ندمه وعدم ثقته في بعض مظاهر التطور التكنولوجي التي باتت تقتحم حياتنا اليومية. عامر لم يهادن، وكان صريحًا إلى أبعد الحدود، في تصريحات تعكس شخصية فنان لا يرضى بأنصاف الحلول.

وقال عامر خلال حواره مع "دوت الخليج الفني":"لا طبعًا، أنا باخد شات جي بي تي كنوع من الكوميديا، بسأله أسئلة غريبة وهو بيرد بمعلومات غلط! بياخد منك اللي بتقوله ويترجمه حتى لو مش فاهمه، لو حطيتله أي اسم هيطلعلك معلومات غلط. هو بيستفيد من الإنسان أكتر ما الإنسان بيستفيد منه، ومستحيل يكون بديل للبني آدم تحت أي ظرف".

وفي رد صريح على سؤال حول أكثر شيء ندم عليه دون أن يقول "يا ريت"، كشف عامر عن تجربة مريرة دون أن يفصح عن الأسماء، قائلاً:"ندمت إني اشتغلت مع أحد المنتجين… وربنا يديله على قد نيته، ومش هتكلم أكتر من كده".

تصريحات عامر فتحت باب التساؤلات بين جمهوره، خاصة أن نبرته حملت وضوحًا وصدقًا نادرًا ما يُقال على العلن، ما يعكس حجم التجربة التي مر بها سواء فنيًا أو إنسانيًا.

