نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكينج يعود بألبوم جديد.. محمد منير يُشعل الأجواء قبل انطلاق ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى الكينج محمد منير كافة التحضيرات لألبومه الجديد، بعد أن وضع مهندس الصوت أمير محروس لمساته الأخيرة على المكساج والمونتاج، ليتم تسليم النسخة النهائية إلى شركة روتانا، استعدادًا لطرح أولى أغنيات الألبوم قريبًا، بالتزامن مع الكشف البرومو التشويقي للعمل المنتظر.

الألبوم يشهد توليفة فنية متميزة، حيث يضم أسماء بارزة في عالم الكلمة واللحن، من بينهم “منة عدلي القيعي، هالة الزيات، ومصطفى حدوتة”، بينما توزعت الألحان بين “الراحل محمد رحيم، عزيز الشافعي، أحمد زعيم، وإيهاب عبد الواحد”، وتولى مهمة التوزيع كل من “عمرو عبد الفتاح وأمير محروس”.

هذا الإصدار يأتي امتدادًا لاتفاقية التعاون التي وقّعها منير مؤخرًا مع مجموعة روتانا، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، في خطوة تُعد بمثابة دعم جديد لمسيرة النجم الممتدة لأكثر من أربعين عامًا.

ومن المتوقع أن يحظى الألبوم باهتمام واسع، نظرًا لمكانة منير بين جمهوره، ولحجم الأسماء المشاركة في صناعة العمل. وقد عبّر “صاحب الصوت الذهبي” عن حماسه قائلًا: “سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم”.