دموع الفرح وكلمات من القلب.. شريف منير يزوّج ابنته أسما ويُوجّه رسالة مؤثرة للعريس

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء مفعمة بالمشاعر والفرح، احتفل النجم شريف منير بزفاف ابنته أسما شريف منير، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، في ليلة طغت عليها اللحظات العاطفية.

خلال مراسم عقد القران، خطف شريف منير الأنظار بكلمة مؤثرة وجهها إلى عريس ابنته، عبّر فيها عن حبه وقلقه الأبوي، قائلًا في فيديو لاقى رواجًا واسعًا: “أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثير. هي تعتبر أمّي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها”.

زواج أسما شريف منير

من جهتها، شاركت العروس أسما شريف منير خبر زواجها مع متابعيها على إنستجرام، معلنة بداية فصل جديد في حياتها، بعد سنوات من التأمل والتجارب.



وكتبت في منشور مؤثر: “الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايمًا بقول يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت على الله تمامًا في القرار ده”.



زفاف أسما شريف منير لم يكن مجرد مناسبة عائلية، بل لحظة إنسانية حقيقية جسّدت فيها المشاعر الصادقة، والروابط الأسرية التي لا تُقدّر بثمن.