نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحة تستمتع بإجازتها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هنا” وهي ترتدي جاكيت ملون باللون الأزرق وظهرت بالإطلالة عفوية وهي تبتسم، وعلقت قائلة الابتسامة دواء مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

اخر أعمال هنا شيحة

وكان اخر أعمال هنا شيحة الفنية، هو حكاية ما تيجي نشوف التي جاءت ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي عُرض في أكتوبر من العام الماضي 2023، مكونة من 10 حلقات، ومن بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، أحمد جمال سعيد، ملك قورة، وراندا عبدالسلام، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

قصة حكاية ما تيجي نشوف

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شلة أصدقاء منذ سنوات طويلة تنشب بينهم العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، وتظهر هنا شيحة بشخصية مريم ويلعب طارق صبري دور زوجها ويعمل مخرج إعلانات ويدخلان سويًا في خلافات زوجية.

أحب أعمال هنا شيحة إليها

ومن ناحية اخري، سبق، وتحدثت هنا شيحة خلال لقائها مع لينا الطهطاوي، في برنامج كلاكيت، عبر إذاعة نجوم إف إم، عن أحب أعمالها إليها، أكملت: مسلسل موجة حارة كان عمل مهم لي، والشخصية التي قدمتها به كانت متعبة ومختلفة تمامًا عني، وعندما أتصل بي المخرج محمد ياسين لتقديمها لم أكن أُصدق، والدور كان جريئًا وشجعني لتقديمه وكان نقطة تحول في مسيرتي.

واضافت هنا شيحة: أيضًا مسلسل السبع وصايا كان عملًا قويًا وكل الشخصيات في هذا المسلسل أحبها والشخصية التي جسدتها كانت مرعبة، كما أن فيلم حب البنات من أحب أعمالي كذكل، وإلى الآن الجمهور ينادونني باسم روكا وهي شخصيتي في الفيلم، وأيضًا أحب شخصية فريدة في مسلسل راجعين يا هوى.