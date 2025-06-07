نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة الأيوبي تطرح أغنيتها الجديدة 'بحلم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة عايدة الأيوبي، ضيفة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، وقامت بغناء مقطع من أغنية "بحلم" بعد طلب من إسعاد يونس خلال الحلقة، وبعد نزولها طالبها الجمهور بنزولها بشكل كامل على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسيقي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة ورق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.

وطرحت اليوم عايدة الأيوبي بـ "حلم"، وتدور قصتها حول منادة الحبيب بعد الفراق ومن كلماتها: بحلم بحلم ياحبيبي.. أنا بحلم.. بحلم حلم باقيلي.. أنا بحلم

بحلم بوجودك جنبي وانت مش جنبي أنا.. بحلم بفؤادك يشكي والآه في قلبي أنا.. كنت غلطانة.. صدقت في يوم

إنك ياحبيبي.. حبيبي أنا!… اللوم عليا.. عشت أوهام وافتكرت ان أنا..الغالية!.. بحلم ياحبيبي.. أنا بحلم.